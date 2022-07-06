«Всегда буду рядом»: Григорий Лепс раскрыл правду об отношениях с Анной Шаплыковой

Известный музыкант Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова официально оформили развод в декабре 2021 года.
Их расставание стало шоком для всех, кто знал пару. Звездная семья считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. От комментариев по поводу причин разрыва Григорий Лепс и Анна Шаплыкова воздерживаются
Но очевидно, что расстались они мирно, без скандалов и публичных претензий друг к другу. Григорий Лепс признался, что в крахе семьи виноват только он.
Музыкант пообещал, что до конца своих дней будет поддерживать Анну Шаплыкову и троих наследников, рожденных в их браке.
«Мы цивилизованные нормальные люди, стараемся сохранять и сохраняем с бывшей супругой Анной хорошие отношения. Я благодарен жене за лучшие годы жизни, которые она провела со мной, и те, что еще проведем вместе. Не имеется в виду вместе как пара, а вместе, потому что всегда буду рядом, буду помогать семье, воспитывать детей, обеспечивать. Все это на моих плечах, как и положено настоящему мужчине», - поделился Григорий Лепс.
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Напомним, Григорий Лепс, которому 13 июля исполнится 60 лет, и 50-летняя Анна Шаплыкова прожили в браке больше 20 лет. У бывших супругов две дочери и сын.
По материалам «Антенна-Телесемь».
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