«Всегда буду рядом»: Григорий Лепс раскрыл правду об отношениях с Анной Шаплыковой

Известный музыкант Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова официально оформили развод в декабре 2021 года.

Их расставание стало шоком для всех, кто знал пару. Звездная семья считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. От комментариев по поводу причин разрыва Григорий Лепс и Анна Шаплыкова воздерживаются

Но очевидно, что расстались они мирно, без скандалов и публичных претензий друг к другу. Григорий Лепс признался, что в крахе семьи виноват только он.

Музыкант пообещал, что до конца своих дней будет поддерживать Анну Шаплыкову и троих наследников, рожденных в их браке.