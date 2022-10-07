«Все загадили»: жителей деревни Грязь возмутили выходки Пугачевой и Галкина*

До недавнего времени Алла Пугачева и Максим Галкин* жили в своем роскошном замке-особняке, расположенном в подмосковной деревне Грязь. Правда, местные жители были не слишком довольны соседством с артистами.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам соседей, звезды совсем не заботились об окружающей среде и сбрасывали сточные воды в находящийся рядом водоем, тогда как остальные люди вывели дренажные трубы к своим огородам.