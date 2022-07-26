«Все время выпендривалась»: Коробка - о несносном характере Темниковой

В то же время Коробка заметил, что на второй «Фабрике» работа получилась достаточно продуктивной.

«Если учесть, сколько хитов сделал Максим Фадеев. Я с удовольствием все это слушаю. Это мировой уровень», - заявил Владимир Коробка.

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Напомним, что Полина Гагарина победила на «Фабрике звезд-2». Она смогла опередить Елену Терлееву и Елену Темникову, ставшую третьей.