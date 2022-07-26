«Все время выпендривалась»: Коробка - о несносном характере Темниковой

Педагог по вокалу Владимир Коробка в эфире проекта «Фабрика с Яной Чу» рассказал о несносном характере певицы Елены Темниковой.
«С Темниковой мне лично было работать довольно тяжело. Она все время выпендривалась. Это была ее защитная реакция. Я ее понимал, как ребенка, и не доставал. Не хочешь – и бог с тобой».
В то же время Коробка заметил, что на второй «Фабрике» работа получилась достаточно продуктивной.
«Если учесть, сколько хитов сделал Максим Фадеев. Я с удовольствием все это слушаю. Это мировой уровень», - заявил Владимир Коробка.
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Напомним, что Полина Гагарина победила на «Фабрике звезд-2». Она смогла опередить Елену Терлееву и Елену Темникову, ставшую третьей.