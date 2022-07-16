Все вместе: Мария Шарапова нежно взяла младенца на руки, а новоиспеченный папа не сводил с него глаз

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова родила первенца. 35-летняя сибирячка, проживающая в Майами, подарила своему бойфренду сына, которого назвали Теодором. Малыша спортсменка скрывать не стала и уже показала его поклонникам в Сети.
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На первом совместном семейном фото Шарапова нежно держит кроху Теодора на ладонях, а новоиспеченный папа, миллионер Александр Гилкис, не сводит с младенца любящего взгляда.
«Счастливые! Поздравляю», «Прекрасные!», «Поздравляем!», «Любим эту семью», «Теодор Саныч!», «Поздравляю! Ура! Пусть растет здоровым!», «Маша, как же я за тебя рада! Здоровья малышу», «Счастья вашей семье», - комментируют фотографию подписчики.
Мария Шарапова с сыном и мужем. Фото: соцсети