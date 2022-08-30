«Все видят, как меняется мир»: Дапкунайте пожалела, что уехала из России

Актриса Ингеборга Дапкунайте, как и многие другие звезды, весной покинула Россию. Причем, сделала это демонстративно громко, заявив, что сожалеет, что не сделала этого раньше.

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Однако, риторика Дапкунайте спустя месяцы поменялась - как теперь говорят, звезда переобувается. Актриса, как оказалось, сожалеет об обратном – что ей пришлось уехать. Потому что на чужбине ей, по-видимому, приходится явно туго.