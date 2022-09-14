«Все в ярости»: около сотни сотрудников резиденции принца Чарльза оказались на грани увольнения

После становления королем Великобритании Чарльз, который теперь Карл III, переедет вместе с женой из своей резиденции Кларенс-хаус в Букингемский дворец. Казалось бы, что в этом плохого? Однако теперь десятки сотрудников прежнего местопребывания принца Уэльского оказались не нужны, и им грозит массовое увольнение.
Около сотни человек получили уведомления о том, что скоро они лишатся работы. Это секретари, финансовый отдел, команда по связям с общественностью и домашний персонал. Многие из них работали в Кларенс-хаусе десятилетиями в ожидании, когда их работодатель станет королем. И вот тебе раз – дождались!
Многие ожидали, что перейдут в новую резиденцию правителя, но как бы ни так. Во дворце-то все вакантные должности заняты. Excuse me, как говорят в Англии.
«Все в ярости, включая личных секретарей и старшую команду. Весь персонал работает допоздна каждый день с четверга (8 сентября, день смерти королевы, - Прим. авт.), чтобы сейчас узнать такое. Люди были явно потрясены этим», - говорит источник издания The Guardian.
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Ожидается, что уволенным сотрудникам будет предложен поиск работы в других ветвях королевской семьи, помощь в трудоустройстве за пределами страны и «повышенная» выплата при увольнении сверх установленного законом минимума.
Хорошо, если так, иначе это будет полный беспредел.