«Все в ярости»: около сотни сотрудников резиденции принца Чарльза оказались на грани увольнения

После становления королем Великобритании Чарльз, который теперь Карл III, переедет вместе с женой из своей резиденции Кларенс-хаус в Букингемский дворец. Казалось бы, что в этом плохого? Однако теперь десятки сотрудников прежнего местопребывания принца Уэльского оказались не нужны, и им грозит массовое увольнение.

Около сотни человек получили уведомления о том, что скоро они лишатся работы. Это секретари, финансовый отдел, команда по связям с общественностью и домашний персонал. Многие из них работали в Кларенс-хаусе десятилетиями в ожидании, когда их работодатель станет королем. И вот тебе раз – дождались!

Многие ожидали, что перейдут в новую резиденцию правителя, но как бы ни так. Во дворце-то все вакантные должности заняты. Excuse me, как говорят в Англии.