Все в сборе: Максим Галкин полюбовался юрмальским закатом вместе с Лизой и Гарри

Галкин теперь редко показывает детей и жену.
Максим Галкин с дочкой Лизой

Максим Галкин с дочкой Лизой. Фото: соцсети

Максим Галкин, уехав из страны много месяцев назад, перестал транслировать семейную жизнь в Сети. Поклонники звезды затосковали по кадрам с двойняшками и Аллой Борисовной и стали просить шоумена почаще показывать их в микроблоге.

Услышав просьбы подписчиков, глава семьи показал свою прогулку во время заката, причем, взял даже двойняшек, чтобы приобщить их к наблюдению окружающего мира. Он показал подросшую Лизу на фоне красивого вечернего неба, гуляющего на побережье Гарри, а затем и свою прогулку по берегу. От заката все семейство осталось в восторге.

Лиза и Гарри остались в восторге и с удовольствием позировали папе для фото и видео. Напомним, Галкин перевез семью в Юрмалу в начале июля. До этого семья жила в Израиле. 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  