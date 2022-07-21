Все в сборе: Максим Галкин полюбовался юрмальским закатом вместе с Лизой и Гарри

Максим Галкин, уехав из страны много месяцев назад, перестал транслировать семейную жизнь в Сети. Поклонники звезды затосковали по кадрам с двойняшками и Аллой Борисовной и стали просить шоумена почаще показывать их в микроблоге.
Услышав просьбы подписчиков, глава семьи показал свою прогулку во время заката, причем, взял даже двойняшек, чтобы приобщить их к наблюдению окружающего мира. Он показал подросшую Лизу на фоне красивого вечернего неба, гуляющего на побережье Гарри, а затем и свою прогулку по берегу. От заката все семейство осталось в восторге.
Лиза и Гарри остались в восторге и с удовольствием позировали папе для фото и видео. Напомним, Галкин перевез семью в Юрмалу в начале июля. До этого семья жила в Израиле.