«Все в руках пилота»: Кудрявцева тремя предложениями описала, как понимает ситуацию в России

Лера Кудрявцева рассказала своим поклонникам в соцсетях, что страдает бессонницей из-за происходящего в мире.

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Она заметила, что в начале пандемии ошибочно считала, будто ее ничем не удивишь. Теперь, говорит ведущая, она больше не будет делать подобных заявлений.

Затем Кудрявцева сделала паузу и емко описала свои нынешние чувства тремя предложениями, полагаясь полностью на тех, кто у руля событий.

«Когда летишь в самолете, ты понимаешь, что от тебя ничего не зависит. Все в руках пилота и техники. Так и сейчас», - написала в телеграме Лера Кудрявцева.