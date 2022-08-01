Все в розах: на могиле Шатунова фанаты выпустили в небо белых голубей (фото)

на 40 дней музыканта состоялась панихида на Троекуровском кладбище.
Могила Шатунова.

Могила Шатунова. Фото: Михаил Фролов/ КП

1 августа на 40 дней со дня смерти Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище состоялась панихида по усопшему.

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Поклонники артиста пришли на погост, чтобы отдать дань памяти своему любимцу и помолиться за него.

Как всегда, фанаты несли к могиле Юрия Шатунова белые розы, а по завершению панихиды выпустили в небо белых голубей как символ чистой души певца, которая устремилась от земли к Богу.

Только до обеда на могиле знаменитости побывало более тысячи человек.

Источник: КП.

На могиле Шатунова фанаты выпустили в небо белых голубей. Фото: Михаил Фролов/ КП

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