Все в розах: на могиле Шатунова фанаты выпустили в небо белых голубей (фото)

1 августа на 40 дней со дня смерти Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище состоялась панихида по усопшему.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники артиста пришли на погост, чтобы отдать дань памяти своему любимцу и помолиться за него.

Как всегда, фанаты несли к могиле Юрия Шатунова белые розы, а по завершению панихиды выпустили в небо белых голубей как символ чистой души певца, которая устремилась от земли к Богу.

Только до обеда на могиле знаменитости побывало более тысячи человек.

Источник: КП.