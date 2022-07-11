«Все в глаза будут смотреть»: Муцениеце в платье-футляре с откровенным декольте сразила идеальной фигурой

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Зрители ее знают по сериалу «Закрытая школа». Также она долгое время состояла в браке с Павлом Прилучным.
Артистка подарила ему двоих детей — Тимофея и Мию. Однако в 2020 году они расстались. Теперь звезда сериала «Мажор» строит отношения с Зепюр Брутян.
Не так давно Агата стала чаще выходить в свет. Она много внимания уделяет не только работе и детям. Актриса старается следить за фигурой. После развода она постройнела и даже одеваться стала женственнее. На днях артистка щегольнула в мини-шортах. А накануне она отправилась на шопинг.
Для начала Муцениеце присмотрела себе джинсы и свитер оверсайз, но примерила платье-футляр с откровенным декольте и прорезями. Наряд апельсинового цвета подчеркнул ее фигуру.
«О боже мой! Сейчас будем мериться! Смотрите, как классно! Смотрите, какие есть классные штуки. Я вот на это обратила внимание! Пуловер с такими джинсами — было бы классно! Ну что, ребята! По килограммам нефига, а тут XS пожаловал! Как вам? Мне кажется круто! Очень, так это, в глаза все будут смотреть!» — поделилась звезда.
Также Агата покрасовалась в романтичном платье в горох. Она призналась, что любит такой принт. Образ леди пришелся ей по вкусу.
Однако поклонники были без ума от ее первого образа. Многие обратили внимание на декольте и безупречную фигуру.
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«До чего красивая», «Выглядишь бесподобно», «Какой роскошный наряд», «Такие платья вам безумно идут», «Да, декольте идеальное», «Ну что за куколка», «Тащусь от вашего платья и фигуры», — стали писать пользователи Сети.