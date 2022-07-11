«Все в глаза будут смотреть»: Муцениеце в платье-футляре с откровенным декольте сразила идеальной фигурой

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Зрители ее знают по сериалу «Закрытая школа». Также она долгое время состояла в браке с Павлом Прилучным.

Артистка подарила ему двоих детей — Тимофея и Мию. Однако в 2020 году они расстались. Теперь звезда сериала «Мажор» строит отношения с Зепюр Брутян.