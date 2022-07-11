Все успели затариться? Wildberries начал массовую блокировку товаров

Компания обновила правила продажи.
Wildberries

Wildberries. Фото: Global Look Press

 

Wildberries ввел ограничения по продаже некоторых товаров и заблокировал подделки. А именно ту продукцию, в описании которой указаны не относящиеся к ней бренды.

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Кроме того, маркетплейс убрал с сайта все реплики, которые ссылаются на известные торговые марки.

Для продажи товаров на площадке Wildberries должна быть вся соответствующая документация. Ее продавцы обязаны предоставить не только маркетплейсу, но и покупателям по первому запросу.

Источник: primpress.ru.     

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