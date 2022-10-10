Все трещит, грудь сейчас выскочит: Валя Карнавал засунула свои телеса в платье-трубу не по размеру

Валя Карнавал подразнила публику отчаянным образом в розовом цвете. Звезда Интернета еле втиснулась в суперузкое платье-трубу и позировала в нем для фото в соцсетях.

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Как в этот момент ее бюст не упорхнул их одежды, остается только догадываться. Впрочем, эффект снимок Карнавал произвел оглушительный. Люди кинулись обсуждать формы невесты Саши Стоуна наперебой.

«Откуда такая грудь?», «Супербомба, а не девочка», «Нереальная Валя идет по штабелям своих бандитов», — написали фолловеры.