Все трещит, грудь сейчас выскочит: Валя Карнавал засунула свои телеса в платье-трубу не по размеру

Поклонники не могут понять, откуда у блогерши такие аппетитные формы.
Валя Карнавал

Валя Карнавал. Фото: соцсети

Валя Карнавал подразнила публику отчаянным образом в розовом цвете. Звезда Интернета еле втиснулась в суперузкое платье-трубу и позировала в нем для фото в соцсетях.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Как в этот момент ее бюст не упорхнул их одежды, остается только догадываться. Впрочем, эффект снимок Карнавал произвел оглушительный. Люди кинулись обсуждать формы невесты Саши Стоуна наперебой.

«Откуда такая грудь?», «Супербомба, а не девочка», «Нереальная Валя идет по штабелям своих бандитов», — написали фолловеры.

Валя Карнавал. Фото: соцсети

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  