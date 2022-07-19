Все-таки возраст: Кейт Миддлтон убита горем из-за смерти близкого человека

Кейт Миддлтон была поражена смертью своего дородового учителя Кристин Хилл, которая подготовила ее к рождению первого ребенка — принца Джорджа. Акушерка умерла в возрасте 74 лет.
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«Ее будет очень не хватать», — сказала герцогиня Кембриджская.
Из соображений безопасности Кейт Миддлтон не могла посещать публичные дородовые занятия г-жи Хилл в 2013 году.
Но она была прилежной ученицей на индивидуальных сеансах с мисс Хилл в ее доме недалеко от Темзы в западном Лондоне. Принц Уильям тоже появлялся на этих занятиях и получил похвалу от Кристин, которая заметила, что он очень ответственный отец.
Еще до появления первенца у герцогов мисс Хилл была уверена, что это не просто родители, они — настоящая команда. Она также описывала Кейт Миддлтон, как «восхитительную девушку».
Источник: express.co.uk.