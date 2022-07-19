Все-таки возраст: Кейт Миддлтон убита горем из-за смерти близкого человека

Кейт Миддлтон была поражена смертью своего дородового учителя Кристин Хилл, которая подготовила ее к рождению первого ребенка — принца Джорджа. Акушерка умерла в возрасте 74 лет.

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«Ее будет очень не хватать», — сказала герцогиня Кембриджская.