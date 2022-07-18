Все-таки полюбила: Елизавета II трогательно поздравила герцогиню Камиллу

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, женой принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз стала в 2005 году. Тогда британская королева проигнорировала торжество. Еще в 70-х годах, когда наследник престола закрутил роман с Камиллой, Елизавета II была против их отношений. Похоже, со временем, все изменилось.