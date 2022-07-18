Все-таки полюбила: Елизавета II трогательно поздравила герцогиню Камиллу

Жене принца Чарльза исполнилось 75 лет.
Елизавета II

Елизавета II. Фото: Global Look Press

Камилла Паркер-Боулз накануне отметила свой юбилей. 17 июля ей исполнилось 75 лет. Не забыла про эту дату и королева Елизавета II. В официальных соцсетях были размещены снимки герцогини Корнуолльской и трогательный, но короткий текст.

«Счастливого 75-летия!», - гласит сообщение, которое дополнил эмодзи в виде торта.

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Напомним, женой принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз стала в 2005 году. Тогда британская королева проигнорировала торжество. Еще в 70-х годах, когда наследник престола закрутил роман с Камиллой, Елизавета II была против их отношений. Похоже, со временем, все изменилось.

Камилла Паркер-Боулз. Фото: соцсети

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