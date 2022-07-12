«Он все-таки осеменитель»: Алибасов объяснил, почему мужчина имеет право изменять

Продюсер Бари Алибасов в программе «Хватит слухов!» объяснил, почему мужчина имеет право изменять своей любимой женщине.
«У меня никогда не бывало такого, чтобы я влюблялся в одну. Ну нравятся две, три. И, собственно говоря, для мужчины это нормально. Он же все-таки осеменитель, а не носитель яйцеклетки. Одной».
При этом Бари Алибасов заметил, что рассматривает вариант переписать все свое наследство на собаку Кузю, чтобы бывшим и будущим женам нечего было делить.
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Напомним, что в СМИ гуляют слухи о свадьбе Алибасова с помощницей Еленой. Сам продюсер отмечал, что пока жениться снова не собирается.