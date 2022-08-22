Все-таки не одна: стало известно, кто сопровождал Аллу Пугачеву в поездке в Ригу вместо Максима Галкина

Певица Алла Пугачева накануне без сопровождения мужа Максима Галкина вышла в свет. Сделала она это впервые за много месяцев.
Как правило, звездная пара старается появляться на людях вместе. Но сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин разлучены в силу объективных обстоятельств.
Он улетел на гастроли в Варшаву, она осталась дома, в Юрмале, с детьми-близнецами Гарри и Лизой.
Но Алла Борисовна решилась прогуляться без Максима Галкина. В черном платье в пол и с капюшоном на голове Примадонна появилась в Риге.
Как выяснилось, компанию Примадонне на премьере фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» составила давняя подруга, певица Лайма Вайкуле. Облаченная в брючный костюм в клетку, Лайма засветилась рядом с Пугачевой.
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле в Риге. Фото: соцсети