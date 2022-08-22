Все-таки не одна: стало известно, кто сопровождал Аллу Пугачеву в поездке в Ригу вместо Максима Галкина

Певица Алла Пугачева накануне без сопровождения мужа Максима Галкина вышла в свет. Сделала она это впервые за много месяцев.

Как правило, звездная пара старается появляться на людях вместе. Но сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин разлучены в силу объективных обстоятельств.

Он улетел на гастроли в Варшаву, она осталась дома, в Юрмале, с детьми-близнецами Гарри и Лизой.

Но Алла Борисовна решилась прогуляться без Максима Галкина. В черном платье в пол и с капюшоном на голове Примадонна появилась в Риге.