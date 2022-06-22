«Все сжато в комок и завязано в узел»: бывшая жена Валерия Меладзе прервала долгое молчание

Бывшая жена известного музыканта Валерия Меладзе — Ирина Меладзе — довольно продолжительное время не выходила на связь с поклонниками.

Только в июне она решилась поделиться своим снимком, который сделала в марте, в день своего рождения.

В кадре она предстала за столиком в ресторане, облаченной в наряд пудрового оттенка. Под снимком Ирина Меладзе извинилась перед подписчиками за свое долгое отсутствие в соцсети. Она дала понять, что сейчас у нее не то состояние, чтобы общаться с поклонниками.

Ирина Меладзе призналась, что в последнее время разучилась улыбаться и живет только надеждой на лучшее.

Эмоциональное состояние Ирины Меладзе зависит от того, что сейчас происходит в мире.