«Все сжато в комок и завязано в узел»: бывшая жена Валерия Меладзе прервала долгое молчание

Бывшая жена известного музыканта Валерия Меладзе — Ирина Меладзе — довольно продолжительное время не выходила на связь с поклонниками.
Только в июне она решилась поделиться своим снимком, который сделала в марте, в день своего рождения.
В кадре она предстала за столиком в ресторане, облаченной в наряд пудрового оттенка. Под снимком Ирина Меладзе извинилась перед подписчиками за свое долгое отсутствие в соцсети. Она дала понять, что сейчас у нее не то состояние, чтобы общаться с поклонниками.
Ирина Меладзе призналась, что в последнее время разучилась улыбаться и живет только надеждой на лучшее.
Эмоциональное состояние Ирины Меладзе зависит от того, что сейчас происходит в мире.
«Всем тяжело, и я не исключение. Там, в глубине души, все сжато в комок и завязано в узел. Свет в конце тоннеля — это то, в чем мы все нуждаемся. Нужно много думать, надеяться и верить. Унывать нельзя, хотя это нелегко», — написала Ирина Меладзе в микроблоге.
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