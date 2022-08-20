Все светится: падчерица Урганта снялась в одной полупрозрачной сорочке

21-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Куталия прославилась своими скандальными выходками, связанными с эпатажными фотографиями. Несмотря на критику, девушка опубликовала в соцсети очередной пикантный кадр.

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На снимке звездная наследница позировала в одной сорочке из черного кружева. Эрика небрежно распустила волосы, окрашенные в ярко-красный цвет, и томно посмотрела в камеру.