Все стояли обнявшись: жена и дети Шатунова простились с ним на кладбище

26 июня поклонники Юрия Шатунова прощались с артистом на Троекуровском кладбище. А 27 июня там же состоялась закрытая церемония для самых близких друзей и родственников музыканта.

Именно на нее пришли дети Юрия Шатунова Дэннис и Эстелла, а также жена Светлана. Облаченные в черное, они поддерживали друг друга. Возле гроба стояли стеной, обнявшись. Фото можно увидеть по ссылке здесь.

Юрия Шатунова уже отпели и кремировали согласно его последней просьбе. Часть праха родственники отвезут в Германию и развеют над любимым водоемом в Баварии. Где он любил рыбачить. Другую часть похоронят на Троекуровском кладбище 28 июня. Напомним, певец умер 23 июня в возрасте 48 лет.

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