«Все стадионы собрал»: Нателла Крапивина отвесила оплеуху Максиму Галкину, выступающему в маленьких залах в Европе

Известный пародист Максим Галкин уехал из России, поскольку потерял здесь все заработки. Сейчас Галкин активно гастролирует по городам Европы, правда, собирает он небольшие залы.
Накануне Максим Галкин дал концерт в одном из клубов Варшавы. Затем в микроблоге он поблагодарил пришедших на его выступление поклонников. Под постом тут же отметилась известный продюсер Нателла Крапивина.
Она съязвила по поводу помещения, в котором выступал Максим Галкин. Это был всего лишь небольшой клуб.
«Все стадионы собрал», — написала Нателла Крапивина, оставив хохочущий смайлик.
За Максима Галкина вступились поклонники. Они ответили Нателле Крапивиной за него.
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«Не стадион, а клуб», «Это реально было здорово! В Варшаве на концерте было много поляков. Клуб очень известный, с традициями. Это не просто клуб! Это важное место для поляков», — объяснили поклонники Галкина Нателле Крапивиной.