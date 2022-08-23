«Все стадионы собрал»: Нателла Крапивина отвесила оплеуху Максиму Галкину, выступающему в маленьких залах в Европе

Известный пародист Максим Галкин уехал из России, поскольку потерял здесь все заработки. Сейчас Галкин активно гастролирует по городам Европы, правда, собирает он небольшие залы.

Накануне Максим Галкин дал концерт в одном из клубов Варшавы. Затем в микроблоге он поблагодарил пришедших на его выступление поклонников. Под постом тут же отметилась известный продюсер Нателла Крапивина.

Она съязвила по поводу помещения, в котором выступал Максим Галкин. Это был всего лишь небольшой клуб.

«Все стадионы собрал», — написала Нателла Крапивина, оставив хохочущий смайлик.

За Максима Галкина вступились поклонники. Они ответили Нателле Крапивиной за него.

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