Все стабильно: сколько миллионов за час работы получит вернувшийся на экраны Ургант

Иван Ургант вернулся на экраны после полугодового отсутствия. Шоумен появился в онлайн-проекте об IT образовании. В студии, которая многим фанатам до боли напомнила убранство «Вечернего Урганта», Иван также сидел за столом, а по правую руку от него были гости, причем, на похожем диванчике.

Все три часа эфира Ургант отпускал шуточки в своем стиле. Прошелся по Бабкиной, Нагиеву и не упустил возможности отметить, как сильно любит Россию.