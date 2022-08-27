Все стабильно: сколько миллионов за час работы получит вернувшийся на экраны Ургант

Иван Ургант вернулся на экраны после полугодового отсутствия. Шоумен появился в онлайн-проекте об IT образовании. В студии, которая многим фанатам до боли напомнила убранство «Вечернего Урганта», Иван также сидел за столом, а по правую руку от него были гости, причем, на похожем диванчике.
Все три часа эфира Ургант отпускал шуточки в своем стиле. Прошелся по Бабкиной, Нагиеву и не упустил возможности отметить, как сильно любит Россию.
«Ребят, все устали и ваш юмор тоже. Сейчас мы, наконец, призы разыграем. И потом вы пойдете спать, а мы с ребятами уже пойдём писать. Ха! Шутка. Я велосипедист и всегда ношу большой памперс», - сказал Ургант.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Между тем стало известно, что шоумену приготовят стандартный для него гонорар. Как пишет «Комсомольская правда», «для Ивана Урганта это был обычный корпоратив. А значит, за три часа телеведущий мог заработать около 75 тысяч евро или 4,5 млн рублей».