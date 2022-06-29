«Все шесть лет я была медвежонком»: Вика Романец из «Дома-2» рассказала о продуктивной встрече с Антоном Гусевым

Бывшие участники «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец разводятся после пяти с лишним лет официального брака.
Восьмого июля супруги, у которых нет совместных детей, получат в ЗАГСе документ о расторжении брака.
И, по удачному стечению обстоятельств, именно в этот день состоится запуск собственного бренда одежды Виктории Романец. Это пока будут футболки с логотипом, придумать который Вике помог Антон Гусев.
В день, когда они подавали заявление на развод, Вика Романец рассказала мужу-предателю, что едет на встречу обсуждать детали создания одежды с ее логотипом. Антон спросил у Вики, какой же принт она выбрала. И тут же подкинул бесценную идею.
«Я говорю, мы сейчас будем обсуждать, а Антон говорит: «Медведь, который ест бургеры!». Точно. Все шесть лет я была медвежонком, медведем. Почему бы это не монетизировать?» — рассказала Виктория Романец.
Напомним, Вика Романец и Антон Гусев разводятся из-за его измены. Вика увидела переписки мужа в телефоне и тут же приняла решение расстаться с ним.
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