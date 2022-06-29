«Все шесть лет я была медвежонком»: Вика Романец из «Дома-2» рассказала о продуктивной встрече с Антоном Гусевым

Бывшие участники «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец разводятся после пяти с лишним лет официального брака.

Восьмого июля супруги, у которых нет совместных детей, получат в ЗАГСе документ о расторжении брака.

И, по удачному стечению обстоятельств, именно в этот день состоится запуск собственного бренда одежды Виктории Романец. Это пока будут футболки с логотипом, придумать который Вике помог Антон Гусев.

В день, когда они подавали заявление на развод, Вика Романец рассказала мужу-предателю, что едет на встречу обсуждать детали создания одежды с ее логотипом. Антон спросил у Вики, какой же принт она выбрала. И тут же подкинул бесценную идею.