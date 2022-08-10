Все равно хорошенькая! Располневшая жена Игоря Николаева появилась на публике в свободной рубахе

39-летняя жена 62-летнего композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова выступает за естественность. Она ни разу не меняла свою внешность с помощью новомодных способов.

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Артистка как-то призналась своим фолловерам, что ей просто жаль на это тратить время. Кроме того, Проскурякова любит себя такой, какая она есть, да и ее муж тоже, об этом он говорит постоянно в различных интервью.

В своем телеграме Юлия показала кадры, на которых предстает в простой рубахе, с обычным хвостом на голове. Актриса заметно поправилась, но все равно выглядит хорошенькой, даже не пытаясь принять искусственные эффектные позы или как-то утянуться при помощи корректирующей одежды.