Все равно хорошенькая! Располневшая жена Игоря Николаева появилась на публике в свободной рубахе

Юлия Проскурякова не стремится за искусственной красотой.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Global Look Press

39-летняя жена 62-летнего композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова выступает за естественность. Она ни разу не меняла свою внешность с помощью новомодных способов.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Артистка как-то призналась своим фолловерам, что ей просто жаль на это тратить время. Кроме того, Проскурякова любит себя такой, какая она есть, да и ее муж тоже, об этом он говорит постоянно в различных интервью.

В своем телеграме Юлия показала кадры, на которых предстает в простой рубахе, с обычным хвостом на голове. Актриса заметно поправилась, но все равно выглядит хорошенькой, даже не пытаясь принять искусственные эффектные позы или как-то утянуться при помощи корректирующей одежды.

На видео Юлия Проскурякова запечатлела последний съемочный день на проекте «Детектив на все руки».

«У нас сложилась замечательная команда, по которой я буду очень скучать! Было весело, трудно, трогательно, а что-то было впервые, но было здорово!» — написала жена Игоря Николаева.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  