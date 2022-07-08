Все ради искусства: Никита Ефремов располнел до 140 килограммов

Старший сын Михаила Ефремова, 34-летний актер Никита Ефремов шокировал своим внешним видом, появившись на публике чрезмерно округлившимся. Свои новые килограммы, как оказалось, звезда приобрел ради съемок в спин-оффе «Содержанок».

Как нам рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра START, изменить внешность Ефремову удалось не за счет бесконечных посиделок за столом, а благодаря гриму. На каждое преображение актера уходит по 2 часа, зато перед зрителями на экране – совершенно новый образ.

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Ефремов сыграет в продолжении «Содержанок» чиновника Аркадия Булавкина. В размерах он увеличился в два раза – к его 71 кг ему прибавили еще 70, чтобы в кадре он выглядел внушительнее.

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