«Все потуги бесполезны»: Лоза объяснил, почему Милохин не заменит Шатунова

Юрий Лоза оценил идею Андрея Разина о передаче прав на песни группы «Ласковый май» Дане Милохину. По мнению музыканта, тиктокер не сможет заменить покойного Юрия Шатунова.

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В беседе с PROZVEZD Лоза напомнил, что поклонницы полюбили Шатунова как простого мальчика из детского дома, который вырос на их глазах и вместе с ними. Именно поэтому они с удовольствием слушали одни и те же песни, даже когда исполняющему их артисту было уже за 40.

«Это называется ностальгия. Предлагать им Даню Милохина взамен не имеет смысла. И того обаяния, что было у Юрия, у Дани нет. Все потуги заменить им Шатунова будут бесполезны», — заявил Лоза.

Напомним, Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт миокарда.