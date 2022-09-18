«Все потом с котомками вернулись обратно»: Алибасов предрек незавидную участь сбежавшим из РФ звездам

Продюсер Бари Алибасов уверен в том, что российские звезды, сбежавшие из страны с началом известных событий, никому не нужны на чужбине. Там, считает создатель группы «На-На», хватает артистов и без них.
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Музыкант отметил, что за свою жизнь повидал многое. На его глазах звезды одна за другой покидали родину в поисках лучшей жизни, но в итоге все равно возвращались. С высокой долей вероятности Алибасов предположил, что так будет и в этот раз.
«Ой, сколько я за всю свою жизнь видел этих исполнителей, которые уезжали из России навсегда! И все потом с котомками нищенскими вернулись обратно. Все! Все без исключения!» — подчеркнул продюсер.
Ранее Бари Алибасов признался, что получает такую же пенсию, как Алла Пугачева. Примечательно, что до вопроса журналиста продюсер даже не знал, какая сумма ему положена по старости. Впрочем, оно и понятно — как известно, музыкант живет на доходы от группы «На-На», которая продолжает гастролировать по России.
Источник: 5-tv.ru