«Все потом с котомками вернулись обратно»: Алибасов предрек незавидную участь сбежавшим из РФ звездам

Продюсер Бари Алибасов уверен в том, что российские звезды, сбежавшие из страны с началом известных событий, никому не нужны на чужбине. Там, считает создатель группы «На-На», хватает артистов и без них.

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Музыкант отметил, что за свою жизнь повидал многое. На его глазах звезды одна за другой покидали родину в поисках лучшей жизни, но в итоге все равно возвращались. С высокой долей вероятности Алибасов предположил, что так будет и в этот раз.