«Все поля и леса помнят бедного Гребенщикова»: Савельева – о пьянках на «Фабрике звезд»

При этом Саша Савельева вспомнила историю, произошедшую в Кемерово. «Там после концерта нас привезли в ресторан с украинской кухней: сало, горилка. Была проблема в том, что принесли самогон. Меня остановила интуиция. Все отравились так, что все поля и леса помнят бедного Мишу Гребенщикова, Джема, Бердникова. Тогда был только активированный уголь. Не было шипучек, которые могли поднять на ноги. На следующий день надо было выступать, а ребята были в никаком состоянии. Они были просто зеленые», - вспомнила Саша Савельева.

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Напомним, что Саша Савельева была одной из главных звезд на «Фабрике звезд». Несколько лет назад она покинула группу «Фабрика».