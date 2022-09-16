Все похожи друг на друга: Ирина Агибалова из «Дома-2» в платье-комбинации предстала в компании мужа, дочери и внуков

Знаменитая телебабушка Ирина Агибалова, ставшая популярной после участия в проекте «Дом-2», гордится своей дружной семьей.

У Ирина Агибаловой и ее мужа Юрия трое детей — две дочери, которые в свое время тоже отметились на телестройке, и сын.

Младшая дочь пары, Рита Агибалова с мужем и детьми живет на Кипре, где это лето и начало осень проводит и Ирина Александровна с супругом.

В микроблоге Ирина Агибалова поделилась снимком, на котором предстала в компании мужа, дочери Риты и ее детей - сына Мити и дочери Бэллы. Кадр был сделан во время похода в ресторан. По случаю Ирина Александровна облачилась в платье-комбинацию мятного оттенка.