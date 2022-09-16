Все похожи друг на друга: Ирина Агибалова из «Дома-2» в платье-комбинации предстала в компании мужа, дочери и внуков

Знаменитая телебабушка Ирина Агибалова, ставшая популярной после участия в проекте «Дом-2», гордится своей дружной семьей.
У Ирина Агибаловой и ее мужа Юрия трое детей — две дочери, которые в свое время тоже отметились на телестройке, и сын.
Младшая дочь пары, Рита Агибалова с мужем и детьми живет на Кипре, где это лето и начало осень проводит и Ирина Александровна с супругом.
В микроблоге Ирина Агибалова поделилась снимком, на котором предстала в компании мужа, дочери Риты и ее детей - сына Мити и дочери Бэллы. Кадр был сделан во время похода в ресторан. По случаю Ирина Александровна облачилась в платье-комбинацию мятного оттенка.
«Семья - это когда тепло рядом, это когда не жалко времени на звонок, разговор, встречу. Семья - это когда, не раздумывая, спешишь на помощь и нет мысли о том, что это раздражает. Семья - это емко и в тоже время невидимо, как энергетический кокон кровных уз с генетической памятью. Для меня семья важнее всего на свете, и то, что мои дети создали свои семьи, сделало нашу семью просто больше, сильнее и еще теплее и интереснее», - написала под фото Ирина Агибалова.
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Ирина Агибалова с мужем, дочкой и внуками. Фото: соцсети
Подписчики Ирины Агибаловой восхитились красивым семейным снимком, заявив, что все люди на фото удивительно похожи между собой.