Все плачут: гроб с Сергеем Пускепалисом усыпали цветами

В Ярославле прощаются с известным актером Сергеем Пускепалисом. Артист попал в страшное ДТП, когда перевозил машину для гуманитарной помощи. Его машина вылетела на встречную полосу. К сожалению, шансов выжить у артиста не было.

Церемония прощания проходит в Волковском театре. Гроб с актером поставили на сцену, люди возлагают цветы.

Многие пришедшие не могут сдержать слез. Возле здания дежурит машина скорой помощи — на случай, если кому-то станет плохо.

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