«А все остальные только говорили»: как Пугачева помогала Моисееву

Последние годы Борис Моисеев не появлялся на публике. Со временем с разбитым инсультом артистом перестали общаться многие коллеги, а вот Алла Пугачева до конца поддерживала друга.
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По словам Азизы, именно Примадонна искала артисту хороших врачей и помогала финансово.
«К сожалению, у нас, когда артисты выходят из строя в силу своей болезни или умирают, на помощь никто не спешит. Раньше Кобзон был, который всем помогал. А сейчас только Пугачева осталась», — поделилась певица с Prozvezd.
Азиза отметила, что Алла Борисовна помогала не только Моисееву, но и другим артистам, а также их семьям.
«Когда умер Шаинский, именно она ему поставила памятник за свой счет. А все остальные только говорили», — напомнила звезда.