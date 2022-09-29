«А все остальные только говорили»: как Пугачева помогала Моисееву

Последние годы Борис Моисеев не появлялся на публике. Со временем с разбитым инсультом артистом перестали общаться многие коллеги, а вот Алла Пугачева до конца поддерживала друга.

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По словам Азизы, именно Примадонна искала артисту хороших врачей и помогала финансово.