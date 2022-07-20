«Все остальное – рок-н-ролл»: Шевчук признался, чего боится на самом деле

Накануне в Москве прошла пресс-конференция, где обсуждали судьбу черного списка шоу-бизнеса. По словам одного из организаторов Александра Малькевича, в России необходимо ввести официальный список деятелей культуры, которые не «могут рассчитывать на поддержку государства из-за своих политических высказываний».
Эту новость прокомментировал лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, который тоже вошел в условный черный список.
«Я одного суда боюсь - Божьего, остальное все - рок-н-ролл», — сказал Шевчук NEWS.ru.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее в России отменили все концерты группы «ДДТ», а Шевчук ответит за свои слова, сказанные во время концерта в Уфе, в суде.