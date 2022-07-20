«Все остальное – рок-н-ролл»: Шевчук признался, чего боится на самом деле

Накануне в Москве прошла пресс-конференция, где обсуждали судьбу черного списка шоу-бизнеса. По словам одного из организаторов Александра Малькевича, в России необходимо ввести официальный список деятелей культуры, которые не «могут рассчитывать на поддержку государства из-за своих политических высказываний».

Эту новость прокомментировал лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, который тоже вошел в условный черный список.