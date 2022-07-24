«Все они развелись»: Бородину, Бузову, Водонаеву, Боню и других участниц «Дома-2» постигла печальная участь

Недавно звезда «Дома-2» Александр Гобозов признался, что к своим 40 годам пришел ни с чем. Он живет в крохотной квартирке, которую снимает, денег катастрофически не хватает, хотя совсем недавно он полагал, что деньги будут литься рекой постоянно.

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В Сети стали бурно обсуждать эту тему и заметили интересный момент – редко кто после телестройки становится действительно счастливым.

Даже жизнь тех, кто стал знаменит и богат, вовсе не может служить примером для подражания.