Все обустроено со вкусом: 47-летняя Навка в лосинах фиолетового цвета блеснула точеной фигурой на террасе

Татьяна Навкаявляется одной из самых известных фигуристок. Она в свое время смогла завоевать олимпийское золото.

Спортсменка в этом году отметила 47-летие. Она продолжает выступать на льду в рамках ледовых представлений. Также фигурным катанием занимается ее младшая дочка Надежда Пескова.