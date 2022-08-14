Все обустроено со вкусом: 47-летняя Навка в лосинах фиолетового цвета блеснула точеной фигурой на террасе

Татьяна Навкаявляется одной из самых известных фигуристок. Она в свое время смогла завоевать олимпийское золото.
Спортсменка в этом году отметила 47-летие. Она продолжает выступать на льду в рамках ледовых представлений. Также фигурным катанием занимается ее младшая дочка Надежда Пескова.
Недавно Навка провела время в Сочи. Она привезла туда свою постановку «Лебединое озеро». Спортсменка была в восторге от выступлений фигуристов. Она многих лично поблагодарила. А среди зрителей был Дмитрий Песков, который вручил букет маленькой Надежде, которая тоже выступала на льду.
Теперь Татьяна решила поделиться домашним видео. Она в День физкультурника засняла тренировку на камеру. Фигуристка предстала в фиолетовых лосинах и майке. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Спортсменка стала делать глубокие прыжки, махи ногами и приседания. Навка была на террасе, где стоит подвесное кресло, а также есть зона для отдыха с подушками.
«Спорт в крови, в привычке, в жизни. С Праздником всех, для кого это не просто звук, а целая философия жизни! С Днем физкультурника!» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Татьяна. Многие отметили, что она может дать фору даже более молодым коллегам. «Сколько в вас энергии», «Просто красавица», «Вы такая молодец, я бы минуту не выдержала таких тренировок», «В в великолепной форме», — стали писать подписчики.