Все обомлели: Пегова в мини-платье засветила свои прелести, плюхнувшись на кровать

Ирина Пегова является известной актрисой. Она может похвастаться яркими ролями в картинах «Акушерка», «Комиссарша» и в других кинолентах.
Также Ирина играет в театре и порой участвует в телевизионных шоу. Примечательно, что в свои 44 года она не замужем. После развода с Дмитрием Орловым звезда так и не встретила новую любовь.
Поклонники недоумевают, почему Ирина одинока, так как она обладает обаянием. Более того, актриса умело подбирает себе наряды, которые подчеркивает ее достоинства. В ее гардеробе есть много платьев, а на съемках она порой примеряет соблазнительные костюмы.
На этот раз Пегова щегольнула в Завидово в мини-платье сиреневого цвета с цветочным принтом. Наряд на запах скрыл изъяны ее фигуры. Во время съемок она плюхнулась на кровать с матрасом, засветив прелести своей фигуру. При этом ее коллеги на другом краю кровати подпрыгнули. Конфузная ситуация вызвала у них улыбки.
Поклонники восхитились не только кадрами, но и женственным образом актрисы. Многие стали писать ей комплименты.
«Это очень смешно», «Какая вы красивая», «Ох, аппетитная фигурка», «Платье просто мечта», «Как вам идет цвет», «Ох, вы сразили меня», «Какие бедра изящные», «Получилось эффектно и пикантно», «Вы бесподобная актриса», — прокомментировали кадры подписчики.