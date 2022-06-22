Все обомлели: Пегова в мини-платье засветила свои прелести, плюхнувшись на кровать

Ирина Пегова является известной актрисой. Она может похвастаться яркими ролями в картинах «Акушерка», «Комиссарша» и в других кинолентах.

Также Ирина играет в театре и порой участвует в телевизионных шоу. Примечательно, что в свои 44 года она не замужем. После развода с Дмитрием Орловым звезда так и не встретила новую любовь.