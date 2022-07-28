«Все обгоняют. Думают, девушка едет»: Фотий объяснил, почему ездит на Mini Cooper

Как заявил Фотий, у него машина приметная, но недорогая. «У меня Mini Cooper. Она просто мне нравится. Я в нее влюбился. Это не предмет гордости. Наоборот? все обгоняют. Машинка маломощная и все, наверное, думают, что там девушка едет», — заявил отец Фотий.

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Напомним, что иеромонах Фотий — священнослужитель Русской православной церкви, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель телевизионного шоу «Голос».