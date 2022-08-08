«Все нравится»: Малькова рассказала о жизни в американском убежище для бездомных

Почти пять месяцев назад Светлана Малькова, которая стала популярна после скандального развода с нынешним мужем Анастасии Макеевой, уехала в США. Сначала она с тремя детьми жила на ферме близ Сиэтла. А на днях похвасталась тем, что переехала в новую квартиру.

Как выяснилось, та недвижимость, которую Светлана показала в своих соцсетях, — традиционный американский шелтер — убежище для бездомных. Он расположен на берегу озера, в 15 минутах езды от Сиэтла, где грезит жить Малькова.

Накануне фанаты спросили у многодетной мамы, как проходит ее адаптация к новой реальности.