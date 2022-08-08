«Все нравится»: Малькова рассказала о жизни в американском убежище для бездомных

Почти пять месяцев назад Светлана Малькова, которая стала популярна после скандального развода с нынешним мужем Анастасии Макеевой, уехала в США. Сначала она с тремя детьми жила на ферме близ Сиэтла. А на днях похвасталась тем, что переехала в новую квартиру.
Как выяснилось, та недвижимость, которую Светлана показала в своих соцсетях, — традиционный американский шелтер — убежище для бездомных. Он расположен на берегу озера, в 15 минутах езды от Сиэтла, где грезит жить Малькова.
Накануне фанаты спросили у многодетной мамы, как проходит ее адаптация к новой реальности.
Страница Светланы Мальковой в соцсети. Скриншот
«Адаптация проходит хорошо. Все нравится. Начинаем говорить на английском», — ответила Малькова.
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Напомним, на днях Малькова заявила, что планирует написать книгу о своей жизни. Для работы над ней Светлана хочет привлечь журналиста одного из онлайн-изданий.
Шелтер. Скриншот: t.me/Svetlana_family