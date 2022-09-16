«Все новые отмазки»: Шахназаров раскрыл истинную причину отмены концерта Барских в Баку

Макс Барских, настоящее имя которого Николай Бортник, объявил, что отменяет свой концерт в Азербайджане. Причиной тому он назвал обострившийся конфликт страны с Арменией, а само государство – агрессором.

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Журналист Михаил Шахназаров разоблачил лицемерие Барских. Он в своем Telegram-канале написал, в чем на самом деле причина отмены выступления в Баку.

«Макс Барских, Коля Бортник, он же Mike Sunday ищет все новые отмазки, чтобы оправдать нулевые продажи билетов», - объяснил Шахназаров.

Барских, напомним, резко высказывался против России и отказался выступать на запланированных концертах. Отныне от стал артистом с другим именем - Mike Sunday, и покоряет европейскую публику. Правда, поет по-русски свой старый репертуар, принесший ему на российской сцене славу и состояние.