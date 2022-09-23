Все ниже, и ниже, и ниже: официальный курс доллара на сегодня удивил даже бывалых

Однако в 2022 году все происходит вне каких-либо планов и прогнозов. Курса доллара это тоже коснулось.

В настоящий момент деньги США относительно рубля не только не поднялись в цене, но стали резко падать.

Банк России установил на 24–26 сентября 2022 года официальный курс доллара на уровне 58,1006 рубля, что на 1 рубль 73,12 коп. ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 2 рубля 46,37 коп., до 56,4751 рубля.

На Московской бирже 23 сентября доллар продавался еще дешевле — за 56,71 рубля. Евро — за 54,91 рубля.