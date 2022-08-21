«Все неправда»: Кошмал рассказала о реальном будущем «Сватов»

Недавно СМИ распространили информацию о том, что новому, восьмому сезону сериала «Сваты» быть. Якобы актеры и съемочная группа уже приступила к работе. Однако эту информацию накануне опровергла украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой.

Кошмал заявила, что все эти новости фейковые и никакого восьмого сезона не будет.