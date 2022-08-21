«Все неправда»: Кошмал рассказала о реальном будущем «Сватов»

Недавно СМИ распространили информацию о том, что новому, восьмому сезону сериала «Сваты» быть. Якобы актеры и съемочная группа уже приступила к работе. Однако эту информацию накануне опровергла украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой.
Кошмал заявила, что все эти новости фейковые и никакого восьмого сезона не будет.
«Все неправда и не будет никаких съемок», - цитирует Анну ФАН.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что актер Федор Добронравов, который играл Ивана Будько, отказался от съемок в новом сезоне.