«Все не по плану. Животик торчит»: Бузова в мини-бикини удивила поклонников раздобревшей фигурой

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она также продолжает строить карьеру телеведущей и снимается в разных проектах. Это летом блондинка провела насыщенно. Она снялась в шоу «Звезды в Африке», дала большой концерт в Москве и недавно спела в Кремле. А вот начало осени она провела в Турции.
Бузова приехала в Анталью, где остановилась в роскошном отеле. Она предпочла отдыхать в компании своего PR-директора Антона. Каждый день артистка занималась спортом, читала книги, а также загорала и купалась. Она взяла с собой множество купальников. Вечерами Ольга ужинала в ресторане. Каждый раз она представала в новом наряде.
8 сентября звезда провела крайний день на курорте. Она предпочла не покидать пляж до самого вечера. Телеведущая облачилась в мини-бикини с цветочным узором.
Она покрасовалась на камеру у навеса со шторами. Однако артистка не смогла скрыть изменения в фигуре. На кадрах она демонстрировала свои формы.
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«Все, что идет не по плану — это новый план. Наслаждаюсь последним деньком на море», — написала артистка.
Поклонники обратили внимание на выпирающий живот телеведущей. Ее заподозрили в беременности. Еще недавно появились слухи, что у Ольги есть богатый бойфренд. Однако сама звезда утверждает, что достойных женихов она пока не встретила.
«Классная какая», «Наконец-то красивые кадры!», «А почему такой живот торчит? Не худеешь уже?», «С каждым разом бедра все шире», «Все не по плану. Животик торчит», «Беременная?» — стали писать подписчики.