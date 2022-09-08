«Все не по плану. Животик торчит»: Бузова в мини-бикини удивила поклонников раздобревшей фигурой

8 сентября звезда провела крайний день на курорте. Она предпочла не покидать пляж до самого вечера. Телеведущая облачилась в мини-бикини с цветочным узором.

Она покрасовалась на камеру у навеса со шторами. Однако артистка не смогла скрыть изменения в фигуре. На кадрах она демонстрировала свои формы.

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