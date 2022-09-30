«Все насквозь видно, стыдоба»: Бледанс отчитали за фото в тонкой майке без лифчика

Актриса подразнила поклонников.
Эвелина Бледанс. Фото: Global Look Press

Эвелина Бледанс. Фото: Global Look Press

Эвелина Бледанс похвасталась перед поклонниками новым имиджем. Актриса, которая долгое время окрашивала волосы в медный оттенок, стала рыжей. 

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Звезда продемонстрировала новый тон, запечатлевшись с букетом цветов в руках. Она не стала заморачиваться с нарядом, надев нюдовую тонкую майку без нижнего белья.

«Из медного шагнула в рыжий. Я уже теперь без него не могу! Обладатели золотистых волос несут солнечную энергию, они притягивают к себе людей, обаятельны и щедры. Люди с такими оттенками волос могут похвастаться повышенным вниманием со стороны мужчин», — отметила Эвелина.

Многие пользователи признались, что обратили внимание не на прическу, а на формы артистки.

«Все насквозь видно, стыдоба»; «Лифчик можно было надеть»; «Мне кажется, тут никто не смотрит на волосы. Грудь отвлекает», — написали они.

Эвелина Бледанс. Фото: соцсети

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