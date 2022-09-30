«Все насквозь видно, стыдоба»: Бледанс отчитали за фото в тонкой майке без лифчика

Эвелина Бледанс похвасталась перед поклонниками новым имиджем. Актриса, которая долгое время окрашивала волосы в медный оттенок, стала рыжей.

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Звезда продемонстрировала новый тон, запечатлевшись с букетом цветов в руках. Она не стала заморачиваться с нарядом, надев нюдовую тонкую майку без нижнего белья.