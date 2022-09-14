Все напоказ, никаких тайн: Светлана Лобода засветила грудь в бесстыдном мини-платье из черного латекса

Певица Светлана Лобода дала понять, что ей совершенно нечего скрывать от поклонников. А как еще расценить дерзкий образ, в котором звезда предстала на фото в микроблоге?

Светлана Лобода подчеркнула фигуру в черном платье из латекса, которое бесстыдно обнажило ее грудь.

Наряд к тому же плотно обхватил стройное тело вокалистки, подчеркнув все его плавные изгибы.

Томное лицо Светланы Лободы дополнило образ.