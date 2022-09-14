Все напоказ, никаких тайн: Светлана Лобода засветила грудь в бесстыдном мини-платье из черного латекса

Певица Светлана Лобода дала понять, что ей совершенно нечего скрывать от поклонников. А как еще расценить дерзкий образ, в котором звезда предстала на фото в микроблоге?
Светлана Лобода подчеркнула фигуру в черном платье из латекса, которое бесстыдно обнажило ее грудь.
Наряд к тому же плотно обхватил стройное тело вокалистки, подчеркнув все его плавные изгибы.
Томное лицо Светланы Лободы дополнило образ.
«А в глазах по-прежнему грусть», — подписала дерзкий кадр Светлана Лобода.
Светлана Лобода в откровенном наряде. Фото: соцсети
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Преданные фанаты Светланы Лободы немедленно сделали ей комплименты, отметив, что подобные наряды ей очень идут.