Все напоказ, никаких тайн: Светлана Лобода засветила грудь в бесстыдном мини-платье из черного латекса

Певица Светлана Лобода покрасовалась в откровенном наряде.
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Певица Светлана Лобода дала понять, что ей совершенно нечего скрывать от поклонников. А как еще расценить дерзкий образ, в котором звезда предстала на фото в микроблоге?

Светлана Лобода подчеркнула фигуру в черном платье из латекса, которое бесстыдно обнажило ее грудь.

Наряд к тому же плотно обхватил стройное тело вокалистки, подчеркнув все его плавные изгибы.

Томное лицо Светланы Лободы дополнило образ.

«А в глазах по-прежнему грусть», — подписала дерзкий кадр Светлана Лобода.

Светлана Лобода в откровенном наряде. Фото: соцсети

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Преданные фанаты Светланы Лободы немедленно сделали ей комплименты, отметив, что подобные наряды ей очень идут.

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