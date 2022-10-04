Все наоборот: рэпер Канье Уэст выступил с надписью «Жизни белых людей имеют значение»

Жизни темнокожих имеют значение или Black Lives Matter – громкий лозунг 2020 года и одноименное общественное движение в Америке, выступающее против расизма и убийств. Но вот один из самых громких голосов афроамериканцев – рэпер Канье Уэст – решил пойти дальше и заявил, что «белые» люди тоже значимы.

3 октября на модном показе своего бренда Yeezy в Париже 45-летний артист вышел к зрителям в майке с надписью White Lives Matter на спине. На передней стороне футболки был изображен папа римский Иоанн Павел II.

Фотографии и видео с мероприятия опубликовало издание TMZ, добавив, что Канье назвал свою новую коллекцию «будущим одежды».