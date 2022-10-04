Все наоборот: рэпер Канье Уэст выступил с надписью «Жизни белых людей имеют значение»

Жизни темнокожих имеют значение или Black Lives Matter – громкий лозунг 2020 года и одноименное общественное движение в Америке, выступающее против расизма и убийств. Но вот один из самых громких голосов афроамериканцев – рэпер Канье Уэст – решил пойти дальше и заявил, что «белые» люди тоже значимы.
3 октября на модном показе своего бренда Yeezy в Париже 45-летний артист вышел к зрителям в майке с надписью White Lives Matter на спине. На передней стороне футболки был изображен папа римский Иоанн Павел II.
Фотографии и видео с мероприятия опубликовало издание TMZ, добавив, что Канье назвал свою новую коллекцию «будущим одежды».
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Ну что ж, рэпер сумел обратить на себя общественное внимание. Интересно, поймает ли он волну хейта от своих темнокожих поклонников?
Напомним, что недавно он подтвердил, что все еще имеет амбиции стать президентом США.