Все на месте: Наталья Рудова распахнула лацканы, засветив кружева в декольте

Пятницу Наталья Рудова традиционно провела в компании друзей. Вместе с ними красотка отправилась в ночной клуб, чтобы потанцевать и как следует повеселиться.

По привычке актриса решила продемонстрировать детали своего наряда. Она выбрала белоснежный жакет, который надела поверх нижнего белья. Распахнув лацканы, она засветила кружевное декольте по пути на вечеринку. А потом еще сверкала им во время дискотеки.