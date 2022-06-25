Все на месте: Наталья Рудова распахнула лацканы, засветив кружева в декольте

Пятницу Наталья Рудова традиционно провела в компании друзей. Вместе с ними красотка отправилась в ночной клуб, чтобы потанцевать и как следует повеселиться.
По привычке актриса решила продемонстрировать детали своего наряда. Она выбрала белоснежный жакет, который надела поверх нижнего белья. Распахнув лацканы, она засветила кружевное декольте по пути на вечеринку. А потом еще сверкала им во время дискотеки.
Рудова, напомним, прославилась после сериала «Татьянин день». Зрители могут знать ее и по ролям в сериалах «Универ», «Молодежка», «В активном поиске-2».
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