Все на месте: Наталья Рудова распахнула лацканы, засветив кружева в декольте

Актриса отправилась на вечеринку.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Пятницу Наталья Рудова традиционно провела в компании друзей. Вместе с ними красотка отправилась в ночной клуб, чтобы потанцевать и как следует повеселиться.

По привычке актриса решила продемонстрировать детали своего наряда. Она выбрала белоснежный жакет, который надела поверх нижнего белья. Распахнув лацканы, она засветила кружевное декольте по пути на вечеринку. А потом еще сверкала им во время дискотеки.

Рудова, напомним, прославилась после сериала «Татьянин день». Зрители могут знать ее и по ролям в сериалах «Универ», «Молодежка», «В активном поиске-2».

 

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