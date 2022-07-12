Все молодеет и молодеет: 57-летняя Ирина Агибалова из «Дома-2» покрасовалась в синем платье-парашюте

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова — яркое доказательство того, что женщина может выглядеть роскошно в любом возрасте, если этого захочет.

Благодаря мотивации, Ирина Агибалова из дородной дамы с щекастым лицом превратилась в стройную красавицу. В 57 лет Ирина Александровна стройна и хороша собой и может дать фору юным девушкам.

Ирина Агибалова гордится своим внешним видом и любит себя украшать и наряжаться.

В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала в синем платье-парашюте.