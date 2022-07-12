Все молодеет и молодеет: 57-летняя Ирина Агибалова из «Дома-2» покрасовалась в синем платье-парашюте

Экс-участница реалити-шоу Ирина Агибалова обожает эффектные образы.
Ирина Агибалова

Ирина Агибалова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова — яркое доказательство того, что женщина может выглядеть роскошно в любом возрасте, если этого захочет.

Благодаря мотивации, Ирина Агибалова из дородной дамы с щекастым лицом превратилась в стройную красавицу. В 57 лет Ирина Александровна стройна и хороша собой и может дать фору юным девушкам.

Ирина Агибалова гордится своим внешним видом и любит себя украшать и наряжаться. 

В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала в синем платье-парашюте.

Ирина Агибалова в платье-парашюте. Фото: соцсети

Поклонников восхитил образ Ирины Александровны, и они осыпали ее комплиментами.

«Ирина, вы все молодеете и молодеете», «Какая красотка», «Какая же вы красавица», «Красивая женщина в небесно-голубом платьице. Как это романтично», — высказались в Сети.

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Напомним, сейчас Ирина Агибалова вместе с мужем Юрием живет на Кипре. Здесь у пары есть особняк, купленный в ипотеку.

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