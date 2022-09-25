«Все молча ушли»: Ивар Калныньш высказался о спектакле Чулпан Хаматовой в Прибалтике

Известный артист Ивар Калныньш посетил выступление Чулпан Хаматовой.
Ивар Калныньш

Ивар Калныньш. Фото: Global Look Press

Звезда советского кино, актер Ивар Калныньш поделился своими впечатлениями от спектакля, в котором главную и единственную роль сыграла актриса Чулпан Хаматова.

В формате театра одного актера Чулпан Хаматова выступала в Прибалтике.

«Познакомился с Чулпан Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли — театр предложил молчать, не аплодировать, вот так и произошло. Это было очень серьезно, непросто!» — поделился 73-летний Ивар Калныньш в одном из YouTube-шоу.

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Ивар Калныньш пошел на спектакль Чулпан Хаматовой, чтобы познакомиться с актрисой и лично донести до нее. что никогда не отзывался о ней плохо. 

Ивар Калныньш настаивает на том, что некрасивые слова о Чулпан Хаматовой ему приписали. 

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Напомним, Ивар Калныньш и Чулпан Хаматова отреклись от России несколько месяцев назад на фоне событий в мире.

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