«Все молча ушли»: Ивар Калныньш высказался о спектакле Чулпан Хаматовой в Прибалтике

Звезда советского кино, актер Ивар Калныньш поделился своими впечатлениями от спектакля, в котором главную и единственную роль сыграла актриса Чулпан Хаматова.
В формате театра одного актера Чулпан Хаматова выступала в Прибалтике.
«Познакомился с Чулпан Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли — театр предложил молчать, не аплодировать, вот так и произошло. Это было очень серьезно, непросто!» — поделился 73-летний Ивар Калныньш в одном из YouTube-шоу.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
Ивар Калныньш пошел на спектакль Чулпан Хаматовой, чтобы познакомиться с актрисой и лично донести до нее. что никогда не отзывался о ней плохо.
Ивар Калныньш настаивает на том, что некрасивые слова о Чулпан Хаматовой ему приписали.
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Напомним, Ивар Калныньш и Чулпан Хаматова отреклись от России несколько месяцев назад на фоне событий в мире.