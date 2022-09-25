«Все молча ушли»: Ивар Калныньш высказался о спектакле Чулпан Хаматовой в Прибалтике

Ивар Калныньш пошел на спектакль Чулпан Хаматовой, чтобы познакомиться с актрисой и лично донести до нее. что никогда не отзывался о ней плохо.

Ивар Калныньш настаивает на том, что некрасивые слова о Чулпан Хаматовой ему приписали.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Ивар Калныньш и Чулпан Хаматова отреклись от России несколько месяцев назад на фоне событий в мире.