«Все могут короли»: Фотий объяснил, почему Киркоров не понес наказание за «пляски на кресте»

Как заметил Фотий, уголовное дело на Киркорова за «пляски на кресте» — перебор. «Но этот случай не должен быть незамеченным. Киркоров походил по кресту и остался безнаказанным. Киркоров позже извинился. Это уже правильный шаг. Сейчас посмотрим, как будет проходить его тур по России», — сказал Фотий.

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Напомним, что на одном из выступлений Филипп Киркоров устроил пляски на кресте. История вызвала широкий общественный резонанс в обществе.