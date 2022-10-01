«Все Марику»: Моисеев собирался оставить наследство младшему брату

Борис Моисеев пять лет назад рассуждал в студии популярного шоу НТВ «Секрет на миллион» о наследстве. Лера Кудрявцева спросила артиста - кому достанутся шикарные машины и роскошные квартиры певца.

«Все Марику! Толику - никогда», - заверил Моисеев.

Маркс Толкач (Марик) - это младший брат Бориса, Анатолий - старший. С последним артист не общался. Он говорил, что мужчина его стыдится.

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О Сергее Горохе Моисеев тогда ничего не говорил. Хотя по факту все досталось ему