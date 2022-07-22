«Все логично»: новую жену Прилучного заподозрили в беременности

Недавно Павел Прилучный и его новая жена Зепюр Брутян отдыхали в Армении – на родине 26-летней актрисы. Именно там она засветила округлившейся живот.
Фанаты тут же засыпали ее комментариями и вопросами, но избранница главного «мажора» страны не спешила отвечать на их вопросы.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети
«Беременна? Все логично – кольца есть, в Армению съездили, живот тоже есть! В положении», - писали пользователи Сети.
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Напомним, Павел Прилучный закрутил роман с Зепюр Брутян во время съемок второго сезона сериала «В клетке». А 12 мая он тайно женился на актрисе. После этого супруги улетели отдыхать на Маврикий. К слову, Зепюр взяла фамилию мужа.