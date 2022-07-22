«Все логично»: новую жену Прилучного заподозрили в беременности

Недавно Павел Прилучный и его новая жена Зепюр Брутян отдыхали в Армении – на родине 26-летней актрисы. Именно там она засветила округлившейся живот.

Фанаты тут же засыпали ее комментариями и вопросами, но избранница главного «мажора» страны не спешила отвечать на их вопросы.