«Все крутится вокруг бабла»: Зарубину ужаснули слухи об эксгумации Градского

Ольга Зарубина прокомментировала слухи о возможной эксгумации тела Александра Градского. Певица подчеркнула, что выступает резко против подобных вещей и призвала не тревожить музыканта на том свете.

«Мир сошел с ума! Все крутится вокруг бабла. Все забыли о духовности. Конечно, тело Градского могут эксгумировать, потому что на кону стоит наследство», — поделилась Ольга с PROZVEZD.

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Напомним, за имущество Градского развязалась настоящая война. Помимо вдовы и детей на него решила претендовать бывшая супруга мэтра.

Близкий друг Александра Борисовича Никас Сафронов не исключил, что в ближайшее время у музыканта могут объявиться внебрачные дети, из-за чего его тело придется эксгумировать.